Se gana la vida cantando

Irapuato, Guanajuato.- Lupita Morales Rojas es una mujer de escasos recursos, más sin embargo es una personas muy emprendedora, alegre y sonriente, día a día enfrenta la vida junto a sus dos hijos de la mejor manera, para ella nada es un obstáculo, su voz la ha llevado a salir adelante al cantar en las plazas públicas de la ciudad, esto para sacar adelante a sus hijos.

A pocos días de la llegada de los Reyes Magos, Lupita dice que sus hijos esperan con grata ilusión la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar, y solo espera que los reyes hagan realidad la petición que sus hijos hicieron en sus cartitas.

Lupita es originaria de Arandas, Jalisco y llegó a Irapuato desde hace algunos años, ella canta para adelante a sus dos hijos quienes por las tardes la acompañan a cantar, a diario llega a una de las plazas del centro y se instala con su bocina y comienza a interpretar varios temas para los espectadores.

La señora Lupita sabe que son tiempos difíciles pero no imposibles, su mayor sueño es ver a sus hijos crecer y darles lo mejor para que sean grandes personas y triunfen en la vida.

Desde niña le gusta cantar y con el paso de los años ha mejorado su voz para brindar a los espectadores una mejor interpretación de las canciones que la gente le pide.

“ Siempre me ha gustado cantar… desde niña me llamaba mucho la atención cantar y tocar algún instrumento, ahora que he perfeccionado más mi voz, me aviento a cantar para darles de comer a mis hijos” comento la señora Lupita.

Junto a sus hijos a veces compone canciones y busca la manera de salir adelante y llevar a su mesa el pan de cada día para sus hijos.

Para la señora Lupita nada ha sido impedimento y en este próximo 5 de enero espera que sus hijos puedan cumplir sus sueños y recibir por parte de Melchor, Gaspar y Baltazar sus peticiones.