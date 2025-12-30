Santa Cruz Juventino Rosas: ideal para el senderismo y los deportes extremos

Santa Cruz Juventino Rosas, Guanajuato.- El municipio de Santa Cruz Juventino Rosas, uno de los atractivos turísticos del centro del estado de Guanajuato, gracias a su marcada vocación senderista, ecoturística y de deportes extremos, combinada con riqueza cultural, tradiciones vivas y una variada oferta gastronómica.

En materia de naturaleza y aventura, el municipio cuenta con diversos espacios que permiten la práctica de actividades al aire libre. Las presas de Guadalupe, Mandujano, Las Fuentes y Romero se han convertido en puntos de encuentro para amantes del senderismo, ciclismo de montaña, kayak y exploración natural. Destaca especialmente Mandujano, donde además de sus paisajes se pueden encontrar pozas naturales y pequeñas cascadas, ideales para el descanso y la convivencia.

Otro de los grandes atractivos es la Reserva Natural “Los Monos”, considerada un espacio privilegiado para el ecoturismo, la observación de la flora y fauna, así como rutas de caminata que conectan con paisajes únicos del municipio. A esto se suma la zona de Naranjillo, que ofrece senderos circulares entre cerros, ideales para recorridos a pie, a caballo o en bicicleta, fortaleciendo la identidad senderista de Santa Cruz Juventino Rosas.

La adrenalina también forma parte de la oferta turística. En las Cascaditas de Mandujano, los visitantes pueden practicar rappel, lo que complementa la experiencia para quienes buscan emociones extremas.

El recorrido turístico se enriquece con la visita al centro histórico, donde sobresale la Iglesia de la Santa Cruz, con su fuente de cantera rosa y los tradicionales portales coloniales que rodean el jardín principal. El Jardín Lázaro Cárdenas y la Casa de la Cultura permiten conocer más sobre la historia y vida cotidiana del municipio, así como los espacios dedicados a honrar la memoria del compositor Juventino Rosas, autor del reconocido vals “Sobre las Olas”.

Además, este municipio cuenta con opciones de turismo de bienestar, como temazcales y prácticas de medicina ancestral.

Con esta diversidad de escenarios naturales, actividades extremas y expresiones culturales, Santa Cruz Juventino Rosas se consolida como un destino ideal para quienes buscan aventura, senderismo y contacto directo con la naturaleza, sin dejar de lado la historia y las tradiciones que dan identidad al municipio.