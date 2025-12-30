Balean a hombre en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue herido por disparos de bala en el Fraccionamiento San Miguelito, en Irapuato, lo que suscitó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad.

Testigos del tanque señalaron que el hombre caminaba sobre la avenida las Águilas cuando fue interceptado por unos tripulantes de un automóvil quienes al bajar de la unidad dispararon en varias ocasiones en su contra, sin embargo el reporte médico señaló, que la víctima solo recibió un disparo en el brazo.

Los vecinos de la zona al darse cuenta del incidente notificaron a las autoridades quienes llegaron al lugar de forma rápida, así mismo como paramédicos quienes determinaron trasladar al herido a recibir atención médica en un hospital.

Así mismos, al autoridades montaron un operativo de búsqueda par dar con los atacantes, sin embargo, hasta el momento no se tiene reporte de persona detenidas por este sucesos.

La avenida Las Águilas se mantuvo acordonada por varias horas mientras los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las pesquisas y levantamiento de evidencias sobre el hecho, el nombre de la víctima no se dio a conocer ni la causa del ataque.