Balean a hombre en Irapuato

La víctima que caminaba fue interceptado por hombres armados que le dispararon en la avenida las Águilas

Redacción Notus30 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue herido por disparos de bala en el Fraccionamiento San Miguelito, en Irapuato, lo que suscitó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad.

Testigos del tanque señalaron que el hombre caminaba sobre la avenida las Águilas cuando fue interceptado por unos tripulantes de un automóvil quienes al bajar de la unidad dispararon en varias ocasiones en su contra, sin embargo el reporte médico señaló, que la víctima solo recibió un disparo en el brazo.

Los vecinos de la zona al darse cuenta del incidente notificaron a las autoridades quienes llegaron al lugar de forma rápida, así mismo como paramédicos quienes determinaron trasladar al herido a recibir atención médica en un hospital.

Así mismos, al autoridades montaron un operativo de búsqueda par dar con los atacantes, sin embargo, hasta el momento no se tiene reporte de persona detenidas por este sucesos.

La avenida Las Águilas se mantuvo acordonada por varias horas mientras los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las pesquisas y levantamiento de evidencias sobre el hecho, el nombre de la víctima no se dio a conocer ni la causa del ataque.

Redacción Notus30 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información