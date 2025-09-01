Robo a negocio y violación en Irapuato: el presunto responsable fue capturado

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), esclareció un caso de violencia sexual y robo ocurrido en Irapuato, logrando que el responsable fuera vinculado a proceso penal y permanezca en prisión preventiva.

Los hechos sucedieron en junio del presente año, cuando JESÚS ANTONIO “N” llegó a un negocio a bordo de una motocicleta e ingresó al mismo. Bajo amenazas con un arma de fuego, despojó a la víctima del dinero de las ventas y cometió una agresión sexual en su contra.

La agente del Ministerio Público del CJM, con el apoyo de peritos y especialistas en medicina legal, integró datos de prueba que acreditaron los hechos y la probable responsabilidad del imputado. Con base en estas pruebas, el juez de control otorgó una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de Investigación Criminal.

El presunto agresor fue presentado ante la autoridad judicial y, tras la exposición de pruebas, se resolvió vincularlo a proceso por los delitos de violación y robo calificado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Existen además indicios que lo relacionan con otros hechos delictivos, los cuales ya son investigados por la Fiscalía.