Robo a negocio y violación en Irapuato: el presunto responsable fue capturado

De acuerdo con la Fiscalía General, el hombre llegó a un establecimiento amenazando a su víctima con un arma

Redacción Notus1 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), esclareció un caso de violencia sexual y robo ocurrido en Irapuato, logrando que el responsable fuera vinculado a proceso penal y permanezca en prisión preventiva.

Los hechos sucedieron en junio del presente año, cuando JESÚS ANTONIO “N” llegó a un negocio a bordo de una motocicleta e ingresó al mismo. Bajo amenazas con un arma de fuego, despojó a la víctima del dinero de las ventas y cometió una agresión sexual en su contra.

La agente del Ministerio Público del CJM, con el apoyo de peritos y especialistas en medicina legal, integró datos de prueba que acreditaron los hechos y la probable responsabilidad del imputado. Con base en estas pruebas, el juez de control otorgó una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de Investigación Criminal.

El presunto agresor fue presentado ante la autoridad judicial y, tras la exposición de pruebas, se resolvió vincularlo a proceso por los delitos de violación y robo calificado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Existen además indicios que lo relacionan con otros hechos delictivos, los cuales ya son investigados por la Fiscalía.

Redacción Notus1 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información