Inician clases más de 1 millón de estudiantes guanajuatenses

Irapuato, Guanajuato.- Con el arranque del Ciclo Escolar 2025-2026, más de 10 mil escuelas abrieron sus puertas a más de 1 millón 200 mil niñas, niños y adolescentes de Guanajuato, quienes serán beneficiados con las políticas públicas implementadas por la Secretaría de Educación.

El evento inaugural en Irapuato, estuvo encabezado por Adriana Elizarraraz Sandoval, secretaria particular de la alcaldesa Lorena Alfaro García, en su representación, y por Liz Alejandra Esparza Frausto, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, en representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quienes simbolizaron con este acto un nuevo comienzo lleno de esperanzas y expectativas.

Adriana Elizarraraz Sandoval expresó su deseo de éxito para todas y todos los involucrados en el proceso educativo, reconociendo el papel fundamental de maestras, maestros, personal administrativo, así como de madres y padres de familia en la formación de las nuevas generaciones.

“Espero que este inicio de ciclo escolar sea de gran aprendizaje, que la lectura los lleve a crear un mundo donde se pueda soñar, pero sobre todo trabajar para construirlo. Hoy, al igual que ustedes, muchos niños en nuestro municipio se levantaron temprano para estar en sus escuelas e iniciar sus clases”, señaló.

Por su parte, David Canchola Vázquez, director de la escuela primaria Jesús R. Márquez, destacó que este ciclo escolar promete ser un periodo de crecimiento y desarrollo, en el que las y los estudiantes de Guanajuato podrán expandir sus horizontes académicos y personales a través de la lectura.

“El inicio de un ciclo escolar es, sin duda, todo un reto y toda una esperanza. Este año, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, lo ha denominado el Año de la Lectura”.

En su intervención, Liz Alejandra Esparza Frausto subrayó que la educación de calidad es un derecho y una herramienta poderosa para el cambio. Reconoció el compromiso de más de 55 mil maestras y maestros en Guanajuato.

“En este Gobierno de la Gente, les deseamos todo el éxito en este arranque de ciclo escolar. Es muy importante que las niñas y niños de nuestro estado sigan estudiando y que lleguen a ser doctoras, doctores, bomberas, bomberos, abogadas, abogados, maestras y maestros, para cumplir todos sus sueños”, enfatizó.

Previo al acto inaugural, las y los alumnos recibieron kits de útiles escolares y mochilas.