Reúne Aldo Márquez a los alcaldes, síndicos y regidores de Acción Nacional en Irapuato

Irapuato, Guanajuato

En un ambiente de amistad y compromiso, se llevó a cabo la Reunión Plenaria de Ediles Panistas de Guanajuato 2025, en el municipio de Irapuato. Regidores, alcaldes y síndicos, se alinearon a un mismo objetivo: fortalecer la efectividad de los gobiernos de Acción Nacional de cara al 2027.

El presidente del Comité Estatal, Aldo Márquez, enfatizó en la importancia de cerrar filas, recordando que el principal objetivo es que no haya divisiones, trabajar en unidad para servir a la ciudadanía.

“Se los digo aquí de frente, hoy el PAN lo que necesita es unidad. Hoy es momento de entender que hay que dar vuelta a la página del 2024, porque cada una y uno de ustedes ahí estuvieron haciendo campaña, pidiendo el voto, hablando con la gente, yo también fui candidato (…) pero hoy estamos aquí porque hay una institución que nos dio su confianza para salir con la ciudadanía a dar nuestras mejores propuestas, y la ciudadanía con su voto creyó en nosotros. No les podemos fallar”.

Destacó que sin importar el tamaño del municipio, lo que debe distinguir a Acción Nacional es “hacer buenos gobiernos”, porque cada uno de las y los ediles representan al partido, y las felicitaciones o errores recaen sobre Acción Nacional.

Lorena Alfaro, presidenta de Irapuato dio la bienvenida a su municipio a sus colegas azules.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, hizo un llamado a escuchar las verdaderas necesidades de la gente, y ser un gobierno de calles, más que de ventanillas.

Durante el evento los asistentes escucharon charlas sobre comunicación, violencia política de género y servicio público.

La plenaria contó con la presencia de Mauricio Tabe, coordinador nacional de alcaldes de AN; José Luis Oliveros, coordinador estatal de alcaldes de AN, Miguel Ángel Salim, coordinador de legisladores federales de AN; Jorge Arturo Espadas, coordinador de diputados locales y Eduardo Rivera Pérez, integrante de la Comisión Permanente del CEN.

