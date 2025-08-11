Reubican el Centro de Atención Integral a Víctimas No. 1 para mejorar servicios en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En busca de fortalecer los servicios que brinda el Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) No. 1 a la ciudadanía, el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Lorena Alfaro, realizó un cambio estratégico de dichas instalaciones.

A partir de este lunes 11 de agosto, el CAIV 1 cambia de lugar para ofrecer sus servicios en su nueva ubicación en la calle Castillo Bretón #846, en la colonia Rodríguez.

Este centro inició sus funciones en 2019 en la calle Grillito Cantor del Fraccionamiento Gámez y hoy se renueva, así lo informó Jorge Blancarte, coordinador de los centros CAIV, quien destacó que, con base en análisis estratégicos, se tomó la decisión de reubicar las instalaciones con la finalidad principal de beneficiar a más gente, ya que en su ubicación actual colindan varias colonias.

“Se buscaron diferentes estrategias, entre ellas verificar la reubicación de este centro para que la ciudadanía de Irapuato tenga mayor acceso, y les sea más fácil llegar y hacer uso de nuestros servicios”, puntualizó.

El Gobierno Municipal de Irapuato y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) mantienen en función tres centros CAIV, que son operados por policías municipales con estudios profesionales en Derecho, Criminología, Psicología y Medicina.