“GTO desde el Aire”: una forma de conocer la historia de nuestras ciudades

León, Guanajuato.- Una serie de fotografías aéreas tomadas entre 1934-1963 y que constituyen la exposición “GTO desde el aire”, fue inaugurada en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Guanajuato.

El montaje corrió a cargo del Congreso del Estado de Guanajuato, en colaboración con la Fundación ICA. El objetivo de la muestra es poner a disposición del público una selección de fotografías aéreas históricas para enriquecer y fortalecer los programas de difusión de la cultura del Poder Legislativo.

Estas gráficas, que se encuentran por ahora en calle Delta #604 Fraccionamiento Industrial Delta, ya han sido expuestas en la sede del Congreso del Estado y en otros espacios de la entidad. La muestra es una selección de fotografías aéreas de siete municipios de Guanajuato: Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, San Miguel Allende y Silao.

Este proyecto tiene la finalidad de explorar y difundir el conocimiento sobre la evolución de nuestras ciudades y sus contornos naturales, a partir de la investigación, exposición y crónica urbana; que da lugar a uno de los acervos de aerofotografía mejor conservados de México y Latinoamérica.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, el panista Jorge Arturo Espadas Galván señaló la importancia de tener una vinculación con los diversos sectores de la sociedad, además de que se tiene la disposición para trabajar en equipo con la CEMIC en todos los proyectos que resulten de interés.

Asimismo, comentó que el Congreso de Guanajuato tiene diversas alianzas con organizaciones públicas y privadas para llevar a cabo este tipo de exposiciones que permiten explorar y esparcir el conocimiento sobre la evolución de las ciudades de la entidad y a su vez estas muestras son un medio eficaz para difundir la cultura como un elemento de unidad.

Raúl Silva Ávila, presidente de la CEMIC Delegación Guanajuato, expresó que el desarrollo sostenible del estado requiere de una colaboración genuina entre los distintos sectores de la sociedad, específicamente entre instituciones públicas y privadas, por lo que albergar las fotografías de “GTO desde el Aire”, simboliza una vía estratégica para la generación y transferencia de conocimiento.

En el evento estuvieron presentes el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato; acompañado por Raúl Silva Ávila, presidente de la CEMIC Delegación Guanajuato; así como colaboradores de la CEMIC Delegación Guanajuato y del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.