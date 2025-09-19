Rescatan a una persona secuestrada y detienen a “secuestrador”

Irapuato, Guanajuato

A través de un operativo coordinado con Policía Municipal de Irapuato y Salamanca, personal de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerzas Estatales de Seguridad Pública, rescataron a una persona privada de la libertad y se detuvo a Emmanuel, de 28 años de edad, presunto responsable, tras una persecución que inició en Irapuato y culminó en el municipio de Salamanca.

El hecho se registró cuando a través del arco carretero lector de placas, ubicado en el Libramiento Norte a la altura de la comunidad Valenciana, se detectó una camioneta Ram blanca, señalada por su posible participación en hechos delictivos previos por robo de vehículo.

De inmediato se activó un dispositivo en el que participaron los tres órdenes de gobierno, iniciando una persecución donde los tripulantes del vehículo accionaron armas contra los elementos, quienes repelieron la agresión, señalando que no se registraron uniformados lesionados.

Finalmente, en el Fraccionamiento Pradera del Sol, en Salamanca, policías de ese municipio realizaron cierres estratégicos en sus calles, facilitando que las unidades en persecución lograran la detención de un hombre, así como el resguardo y rescate de la víctima.

Los indicios serán presentados ante la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades y las investigaciones a que haya lugar.

Además, de acuerdo con información de plataformas de inteligencia policial se sabe que Emmanuel, cuenta con dos procesos por el delito de secuestro, aunque en todos salió en libertad.