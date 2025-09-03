Rescatan a perrito mutilado a machetazos

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de la Asociación Tlacuatzín, con el apoyo de la diputada emecista Sandra Pedroza, rescató a un perrito que perdió parte de su pata posterior derecha debido a una herida con machete.

En un mensaje posteado en redes digitales, Tlacuatín explicó que junto con el equipo de la diputada Sandra Pedraza acudieron a la comunidad de Mineral de la Luz para rescatar al perrito, que hace un par de meses “fue brutalmente macheteado”.

Además, el canino muestra cicatrices de mordidas en diferentes partes del cuerpo, lo que presume que fue agredido por otros animales.

Al animalito le falta una parte de la pata y la fractura le quedó expuesta y se percibe una parte del hueso.

Tlacuatzín Rescue señaló que la diputada se ofreció a cubrir todos los gastos y el perrito fue llevado a una clínica veterinaria para recibir los cuidados necesarios para ser intervenido quirúrgicamente.

Las integrantes de la asociación destacaron que no es el único animal atacado a machetazos, pero es al que pudieron atender gracias a un reporte.

Tras ser curado, el perrito seré puesto en adopción.