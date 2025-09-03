A plena luz del día y a pasos de la policía, ladrón apuñala a dos jóvenes

Guanajuato, Guanajuato.- A plena luz del día y a una cuadra de donde se encuentra la Comisaría de la Policía Preventiva, en un lugar donde hay patrullas estacionadas y en circulación, un ladrón hirió a dos jóvenes que lo habían perseguido para recuperar un teléfono celular robado.

El hecho ocurrió en la glorieta de Dos Ríos en confluencia con la calle Alhóndiga, misma donde se ubica la antes llamada “Inspección de Policía” y donde se encuentran los separos de la corporación, lo que permitió que lo pudieran detener.

Las versiones de los afectados señalan que el robo ocurrió el martes, pero que este miércoles encontraron al presunto ladrón en las inmediaciones de Dos Ríos, por lo que hubo reclamos y se generó una persecución. Los dos jóvenes corrieron tras un individuo que les había arrebatado un teléfono. Al verse alcanzado, el señalado como ladrón desenvainó una navaja y los atacó:

Uno de los jóvenes terminó con una herida profunda en el cuello y comenzó a sangrar abundantemente; el otro sufrió un corte en el antebrazo derecho. Ambos fueron atendidos de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados al Hospital General. Se reporta que se trató de heridas superficiales, aunque la del cuello fue de riesgo mayor.

El caos se apoderó de la zona, vecinos y transeúntes observaron cómo la persecución derivó en un ataque. Más tarde, policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana interceptaron al presunto asaltante a las afueras de un comercio y lo entregaron al Ministerio Público.

El presunto ladrón y agresor fue identificado como Axel N., de 19 años de edad, quien cuenta con historial de robo y adicciones.