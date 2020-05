Regreso a clases en Guanajuato, hasta nuevo aviso

Guanajuato.- El regreso a clases en Guanajuato será aplazado hasta nuevo aviso y el ciclo escolar podría concluirse de manera virtual, así lo dio a conocer la secretaria de Educación en el estado de Guanajuato, Xóchitl Bustamante.

La encargada de la educación en el estado, dio a conocer en una videoconferencia con maestros que el regreso a las aulas el primero de junio se cancela y la decisión estará a cargo del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“No regresamos el primero de junio, no tenemos todavía como para precisar, no tenemos todavía todos los estatus como para precisar qué va a pasar, se van a enterar por un comunicado del señor gobernador que no regresamos el primero de junio, vamos todavía a elaborar los detalles de ésto, qué significa, pero no regresamos el primero de junio”, Xóchitl Bustamante, Secretaria de Educación en Guanajuato.

Sabías que…

Hay que hacer mención que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que el próximo 1 de junio todos los niños regresarán a clases, mientras que los municipios de baja transmisión por coronavirus podrían reanudar sus clases a partir del 17 de mayo, pero en Estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas, rechazaron el regreso a clases el primero de junio.