Registran ‘balacera y asalto’ en ferretera de la zona centro de Salamanca

Un supuesto robo a mano armada en la calle Guerrero alertó a elementos de seguridad; al parecer, no hubo personas lesionadas

Redacción Notus29 octubre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Un supuesto asalto a mano armada en una ferretera de la calle Guerrero de la zona centro de Salamanca alertó a elementos de seguridad. Aparentemente, en el lugar se reportaron varios disparos, pero no hubo personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron cerca del medio día dentro del establecimiento de nombre “Salamanca”. Varios comerciantes aledaños decidieron bajar las cortinas de sus locales al escuchar las detonaciones.

Autoridades arribaron y, al parecer, no encontraron víctimas heridas. Policía Municipal, Ejército Mexicano acudieron y desplegaron un operativo para localizar a los presuntos responsables, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

Asimismo, se desconocen las pérdidas del negocio y más detalles sobre el incidente que provocó pánico entre los ciudadanos que se encontraban en el área.

Redacción Notus29 octubre, 2026

Redacción Notus

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