Alcaldesa de Irapuato “no descarta” buscar un cargo político en 2027

Lorena Alfaro pretende cerrar de la mejor manera su administración, pero a su término, podría plantearse contender por un puesto de elección pública

Redacción Notus29 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- “Ya vendrán los momentos en los que se tengan que tomar decisiones políticas”, dijo la presidenta de Irapuato al ser cuestionada sobre buscar un cargo político en 2027. Aunque Lorena Alfaro también expresó que “no descarta” la idea al término de su gobierno municipal.

Alfaro precisó que por ahora quiere concluir su periodo presidencial al 100 por ciento: “todavía hay objetivos, propósitos que nos planteamos, que tenemos que seguir cumpliendo en esta responsabilidad que me dieron los irapuatenses”.

No obstante, declaró que en su momento podría plantearse contender por un puesto de elección pública. De igual manera, enfatizó en su capacidad de planeación y organización.

Redacción Notus29 octubre, 2026

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