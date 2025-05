Regidor evidencía al síndico de Pénjamo por “irresponsable”

Pénjamo, Guanajuato.- El regidor priista Javier Pérez, evidenció la presunta falta de conocimientos del síndico de MORENA, Ramiro Zaragoza en temas jurídicos que le podrían costar millones a Pénjamo. El síndico, dijo que trabaja cabalmente.

“Te lo exhorto, te lo suplico, eres el representante legal”, le dijo el regidor, el exponer al síndico sobre varios temas entre ellos un adeudo de 1.8 millones de pesos en un asunto legal que “perdió” el municipio contra un ex trabajador al que ahora le deben esa cantidad que al parecer se pudo haber mediado y evitado tal cifra.

El regidor, le dijo que, si bien hay una deuda, ya han pasado 7 meses desde que se dejó de “hacer algo” y esto ha tenido repercusiones en las arcas municipales, detallando que no es el único caso del que el municipio tendría que desembolsar dinero público.

“Javis” Pérez, le dio a entender al síndico que no basta con tener buena voluntad, sino saber en materia de derecho, al señalarle que si no sabe, que delegue y que no va aprender de leyes en un mes, “tu eres nuestro abogado, yo no voy a pagar la multa, y la respuesta es tengo una reunión, pero la multa que vamos hacer; cualquier responsabilidad ni con nuestro sueldo vamos a pagar”.

“El representante legal del ayuntamiento eres tú”, al decirle que también está una recomendación por el “mal uso” del relleno municipal “tu síndico nunca nos informaste, si bien es cierto la ley te contempla informes trimestrales, pero asuntos como este no se revisa hasta el final, delega esa representación, sino sabes del tema no vas aprender derecho en un mes, pero si estas obligado a que nos defiendas”, dijo Javier Pérez.

El hecho ocurrió durante la vigésima segunda sesión de ayuntamiento y el síndico en su “defensa”, expuso que se han estado atendiendo los problemas y puntualizó que prácticamente había casos que ya “prácticamente que por más conocimiento que se pudiera tener en la materia jurídica a decir de nuestros abogados, era imposible revertirlos”.