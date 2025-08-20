Refuerzan seguridad vial en 15 entronques en Abasolo y San José Iturbide

Guanajuato, Gto.- Procurar la seguridad vial de los usuarios de las carreteras estatales, es una parte importante del trabajo que realiza la Secretaría de Obra Pública (SOP), mediante su Programa de Conservación Carretera.

Así lo señaló Juan Pablo Pérez Beltrán, titular de la SOP, quien indicó que, además del mantenimiento, también se trabaja en un programa de atención a puntos conflictivos, mediante el cual se llevan a cabo acciones en distintos lugares de las carreteras estatales, que luego de auditorías viales, se determinan como de mayor accidentalidad.

“La seguridad vial es una prioridad de nuestra Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, por ello es por lo que invertimos en acciones de atención a los puntos conflictivos que van desde realizar trabajos de trazo y nivelación para llevar a cabo adecuaciones geométricas e instalación de reductores de velocidad, así como incrementar la señalización”, comentó el funcionario, quien detalló que también se instalarán bolardos y defensas metálicas.

Añadió que luego de ello se da un seguimiento para conocer si el trabajo hecho en esos lugares, efectivamente, contribuyó a la disminución de accidentes.

Este año, la Secretaría de Obra Pública trabaja en 15 entronques carreteros que requieren atención especial, ubicados en la carretera Abasolo–Maritas, en el municipio de Abasolo, y en el acceso y libramiento de la cabecera municipal de San José Iturbide.

En la carretera Abasolo–Maritas se intervienen 8 entronques, con una inversión de 5.7 millones de pesos; los trabajos comenzaron el 11 de agosto y se prevé que concluyan en febrero de 2026.

Por su parte, en el acceso y libramiento de San José Iturbide se atienden 7 entronques, con una inversión de 5.3 millones de pesos. Estas acciones iniciaron el 6 de agosto y concluirán en enero de 2026.