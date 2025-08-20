‘Beca Sí’: Benefician a más de 5 mil estudiantes de comunidades rurales en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Las y los estudiantes de las comunidades rurales de Irapuato también son beneficiados con el programa ‘Beca Sí’, que otorga más de 5 mil apoyos económicos a niñas, niños y jóvenes que más lo requieren para continuar con sus estudios.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Irapuato, en representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció a las madres y padres de familia por participar y entregar su documentación en tiempo y forma, lo que permitió acceder a un apoyo fundamental para que sus hijas e hijos cuenten con los insumos necesarios para seguir estudiando.

“Brindar becas no es una responsabilidad propia del Municipio, pero nuestra Presidenta es consciente y tiene una gran sensibilidad al reconocer que las familias necesitan un empujoncito para este regreso a clases. La carga económica en agosto es fuerte, y por eso nuestra Presidenta dijo claro: vamos a apoyar a nuestra gente con estas becas”, destacó.

La presidenta del Sistema DIF Irapuato reiteró que el objetivo de estos apoyos es claro: que las niñas, niños y jóvenes permanezcan en la escuela, pues con ello logran formarse, desarrollarse y adquirir aprendizajes que permitan construir un mejor futuro para todas y todos.

Karina López, madre de Agustín, estudiante beneficiado con el programa ‘Beca Sí’, agradeció el apoyo, pues le permitirá adquirir los útiles escolares que su hijo requiere, además de motivarlo a continuar con sus estudios.

“Esto le ayuda a seguir adelante, a motivarse y no rendirse. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando”, expresó.

Por su parte, Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación, informó que actualmente se encuentran 903 estudiantes en lista de espera, quienes podrán ser beneficiados en caso de que alguno de los 5 mil 97 apoyos otorgados no sea cobrado.