Refuerzan bordo de presa en Rancho Seco de Barajas para prevenir riesgos en temporada de lluvias

La acción forma parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad de la población

Redacción Notus8 agosto, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Como parte de las acciones preventivas implementadas durante la presente temporada de lluvias, personal de la Dirección de Obras Públicas y de la Coordinación Municipal de Protección Civil realizaron la entrega de material para el reforzamiento del bordo de la presa en la comunidad Rancho Seco de Barajas.

Esta medida tiene como objetivo fortalecer la infraestructura y reducir riesgos de posibles contingencias que pudieran afectar a las familias y cultivos de la zona.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de trabajos forman parte de una estrategia integral de prevención, que busca salvaguardar la seguridad de los habitantes y garantizar el buen manejo de los cuerpos de agua del municipio.

Asimismo, refrendaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las comunidades para atender las necesidades prioritarias y dar respuesta oportuna a las situaciones que pudieran derivar en un riesgo para la población.

