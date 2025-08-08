Arranca en Guanajuato entrega gratuita de útiles escolares para más de 586 mil niñas y niños

Romita, Guanajuato.- La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio el banderazo estatal al programa de entrega gratuita de útiles escolares y mochilas para estudiantes de primaria, que beneficiará a más de 586 mil niñas y niños durante el ciclo escolar 2025-2026.

Desde la primaria Isidro Rivera Juárez, en Romita, la Mandataria reafirmó que la educación es “la herramienta más poderosa para cambiar vidas” y destacó que la estrategia busca que ningún alumno se quede atrás por falta de materiales.

En esta primera etapa, correspondiente a la Delegación Regional IV Irapuato, se distribuirán 157 mil 69 kits, de los cuales 8 mil 181 serán para Romita. Los paquetes incluyen cuadernos, lápices, colores, juegos de geometría, tijeras y otros insumos, junto con mochilas resistentes y funcionales.

Acompañada por líderes de la Sección 15 y 45 del SNTE, García Muñoz Ledo resaltó que este esfuerzo se complementa con programas de mejoramiento escolar para motivar a la niñez guanajuatense a continuar sus estudios.

Impulso al campo romitense

Más tarde, en el campo municipal de béisbol de Romita, la Gobernadora encabezó la entrega de apoyos directos para productoras y productores rurales, como parte de los programas Tecnificación Agrícola, Ganado Productivo y Familia Productiva.

Con una inversión conjunta entre Estado, municipio y beneficiarios por más de 2 millones 700 mil pesos, se entregaron tractores, aspersoras, sembradoras, maquinaria de ordeña, remolques, paquetes de aves de traspatio, molinos, comales y herramientas, con el objetivo de modernizar el campo y fortalecer la economía familiar.

“Les quiero decir que no están solos, que vamos a seguir trabajando para impulsar el campo de Guanajuato”, expresó la Gobernadora.

En la gira participaron el alcalde Pedro Tanamachi Reyes; el Secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez; la Secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa; así como legisladores federales y locales.