Arranca en Guanajuato entrega gratuita de útiles escolares para más de 586 mil niñas y niños

La Gobernadora Libia Dennise García también entregó apoyos por 2.7 millones de pesos a productoras y productores rurales de Romita

Redacción Notus8 agosto, 2025

Romita, Guanajuato.- La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio el banderazo estatal al programa de entrega gratuita de útiles escolares y mochilas para estudiantes de primaria, que beneficiará a más de 586 mil niñas y niños durante el ciclo escolar 2025-2026.

Desde la primaria Isidro Rivera Juárez, en Romita, la Mandataria reafirmó que la educación es “la herramienta más poderosa para cambiar vidas” y destacó que la estrategia busca que ningún alumno se quede atrás por falta de materiales.

En esta primera etapa, correspondiente a la Delegación Regional IV Irapuato, se distribuirán 157 mil 69 kits, de los cuales 8 mil 181 serán para Romita. Los paquetes incluyen cuadernos, lápices, colores, juegos de geometría, tijeras y otros insumos, junto con mochilas resistentes y funcionales.

Acompañada por líderes de la Sección 15 y 45 del SNTE, García Muñoz Ledo resaltó que este esfuerzo se complementa con programas de mejoramiento escolar para motivar a la niñez guanajuatense a continuar sus estudios.

Impulso al campo romitense

Más tarde, en el campo municipal de béisbol de Romita, la Gobernadora encabezó la entrega de apoyos directos para productoras y productores rurales, como parte de los programas Tecnificación Agrícola, Ganado Productivo y Familia Productiva.

Con una inversión conjunta entre Estado, municipio y beneficiarios por más de 2 millones 700 mil pesos, se entregaron tractores, aspersoras, sembradoras, maquinaria de ordeña, remolques, paquetes de aves de traspatio, molinos, comales y herramientas, con el objetivo de modernizar el campo y fortalecer la economía familiar.

“Les quiero decir que no están solos, que vamos a seguir trabajando para impulsar el campo de Guanajuato”, expresó la Gobernadora.

En la gira participaron el alcalde Pedro Tanamachi Reyes; el Secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez; la Secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa; así como legisladores federales y locales.

Redacción Notus8 agosto, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información