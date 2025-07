Refuerzan acciones preventivas ante lluvias en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de los trabajos preventivos durante la temporada de lluvias, personal de Protección Civil y Bomberos en coordinación con otras dependencias, realiza acciones para detectar y disminuir posibles riesgos a la población mediante la inspección de árboles y estructuras endebles.

Israel Martínez Negrete, coordinador municipal de Protección Civil señaló que, la población debe incrementar las medidas de autocuidado para que no expongan su integridad e incluso su vida ante la presencia de lluvias fuertes o eléctricas acompañadas de intensos vientos.

“También recomendamos no pasar por zonas arboladas cuando tenemos estas rachas de vientos muy fuertes; y si no hay necesidad de salir de casa teniendo este fenómeno de carga eléctrica, racha de viento fuerte o una lluvia intensa, no hay que salir”, recomendó.

Esta acción se realiza también en las estructuras de anuncios espectaculares a fin de verificar que estén debidamente empotrados en sus bases, que no cuenten con partes oxidadas, en mal estado, o material a punto de desprenderse para que, en conjunto con la Dirección de Verificación Urbana, se notifique a los propietarios de estructuras publicitarias que representen riesgos y estos sean mitigados mediante acciones oportunas.

En coordinación con la Dirección de Parques y Jardines, se realizan labores de poda, así como el retiro de árboles y ramas caídas. Además, el área verifica que los árboles no presenten una fronda excesiva, ramas en mal estado o que representen riesgo de caída, lo que deriva en acciones preventivas inmediatas para proteger a la ciudadanía.

Derivado de las inspecciones y mesas de trabajo que iniciaron en el mes de enero del año actual, la coordinación municipal de Protección Civil y de Bomberos, tiene registro que, en la Calzada de Los Chinacos, Avenida Reforma, camino paralelo al panteón de Los Olivos, así como en los fraccionamientos Los Duraznos y Los Monjes, entre otros lugares, concentran zonas de árboles que, durante el temporal de lluvias, pudieran presentar riesgos, las cuales son supervisadas de manera constante.