Refrenda Secretario de Seguridad y Paz en Silao compromiso por Guanajuato

Silao, Guanajuato.- En representación de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, participó en la Sesión Solemne por el 165 aniversario de la Batalla del 10 de agosto de 1860, gesta histórica que marcó el rumbo de la República y dio a Silao el título de ciudad de la Victoria.

Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes de diversos sectores y ciudadanía en general, el Secretario destacó que este episodio histórico sigue inspirando a luchar por la libertad y la paz.

“Hoy que estamos aquí reunidos en honor de aquellos héroes que defendieron nuestra libertad y que dieron sus vidas por amor a México, nos debe hacer recordar también el compromiso y responsabilidad que tenemos como ciudadanos y sobre todo como servidores públicos, para recuperar espacios de convivencia y de unión familiar, por llegar a casa y vivir con nuestras familias en un entorno de paz”, señaló.

Recordó que, a más de 300 días de la presente administración estatal y gracias a la nueva estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), Guanajuato cerró el mes de julio con 155 homicidios, la cifra más baja en al menos ocho años y 45% menos que al inicio del actual gobierno. “Hoy se consolida un modelo de seguridad con resultados sostenidos, no sólo con palabras”, enfatizó.

González Martínez detalló que, de septiembre a julio, se ha impedido que más de 220 millones de pesos lleguen al crimen gracias a recuperación de mercancías, hidrocarburos y presuntas drogas aseguradas, extorsiones frustradas y detenciones de 2 mil personas, incluidos 44 generadores de violencia. Además, resaltó el trabajo de la Subsecretaría de Inteligencia y la Subsecretaría de Prevención, esta última con más de 12 mil intervenciones que han alcanzado a un millón de personas.

Por su parte, la Presidenta Municipal de Silao, Janet Melanie Murillo Chávez, subrayó que esta conmemoración no solo honra la memoria histórica, sino que refuerza el compromiso presente de construir un municipio seguro y con futuro. “Para nosotros como Ayuntamiento era de suma importancia conmemorar esta batalla que le da identidad a nuestra ciudad. Así es como hoy camina nuestra ciudad, con todo un trayecto por delante que avanzar, con un camino que recorrer”, afirmó.

Durante la sesión, la cronista municipal Paola María Trujillo Hernández, presentó una remembranza histórica de la batalla, en la que las fuerzas liberales de Jesús González Ortega, Ignacio Zaragoza y Manuel Doblado vencieron en dos horas al ejército conservador, consolidando el avance hacia el restablecimiento del gobierno federal.

Posteriormente se colocó una ofrenda floral y se montó guardia de honor en el relieve conmemorativo y busto del General González Ortega; la Banda de Guerra de la XXI Zona Militar interpretó el Toque de Honor y se realizó una salva de fusilería a cargo de las fuerzas de seguridad del municipio.

En la Sesión Solemne también estuvieron presentes la magistrada María Cristina Cabrera Manrique, del Poder Judicial del Estado; el general Juan Manríquez Moreno, coordinador de la Guardia Nacional (GN); el capitán de Tercera Arma Blindada, Iván Atzín González Ibarra; el diputado Jesús Hernández Hernández, del Congreso de Guanajuato; integrantes del Honorable Ayuntamiento de Silao; alcaldes y representantes municipales; titulares y directivos de dependencias estatales y federales; autoridades del sector educativo, cultural y de salud; así como representantes empresariales, de colegios profesionales y de la sociedad civil.