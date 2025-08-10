Pabellón de la Gente logran ventas por más de 23 millones en el Festival de Verano Vive León 2025

León, Guanajuato.- Los más de 420 productores Marca Guanajuato que formaron parte del Pabellón de la Gente alcanzaron ventas superiores a los 23 millones de pesos en el Festival de Verano Vive León 2025.

Esta iniciativa, respaldada por el Gobierno de la Gente, liderado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, refuerza el apoyo a empresarios y emprendedores locales, abriendo nuevos canales de comercialización para posicionar lo hecho en Guanajuato.

Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, titular de la Secretaría de Economía, destacó la importancia de consumir productos locales como motor para fortalecer la economía estatal. Resaltó que el Pabellón se ha convertido en el escaparate comercial más relevante para los artículos guanajuatenses, donde se refleja su calidad, variedad, diseño y precios justos, todo ello gracias al talento local.

Entre los participantes figuraron empresas de diversos sectores, como agroalimentos, artesanías en sus múltiples expresiones, cuero y calzado, proveeduría, textil y moda, cosméticos, destilados de agave, mezcales, tequilas y cerveza artesanal, entre otros.

El Pabellón de la Gente ocupó 320 stands distribuidos en distintos espacios del Distrito León MX, la sala B100 y Parteluces del Poliforum León, así como en la Explanada Guanajuato.

Además, con una participación de más de 100 unidades económicas se contó con un punto de venta de productos Marca Guanajuato, uno más especializado en vinos, mezcales, tequilas y cerveza artesanal, junto con un área dedicada a la tienda de conveniencia Asturiano/Alamano y la Panoteca.

Consumir productos guanajuatenses no solo fortalece la economía local, sino que también genera empleo, mejora la calidad de vida de las familias y contribuye a la paz y seguridad social. Bajo el lema “Si es Marca Guanajuato, es bueno”, se reafirma el compromiso con la excelencia de lo producido en la entidad.

En el marco de su décimo aniversario, Marca Guanajuato consolida su impacto con más de 7 mil unidades económicas distinguidas con su distintivo. Para 2025, el Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, presentó Marca Guanajuato 2.0, una estrategia que fomenta la inclusión, la igualdad social y la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de consolidar empresas sostenibles.