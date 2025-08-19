Recuperan 15 toneladas de productos de la canasta básica

Ocampo, Guanajuato.- En el marco de la estrategia de seguridad Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y como parte de las acciones coordinadas que impulsa la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, un operativo interinstitucional permitió recuperar aproximadamente 15 toneladas de productos de la canasta básica, con un valor estimado superior a 450 mil pesos en el municipio de Ocampo.

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de cateo por el delito de robo de mercancía, con la participación de personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de las Regiones I y III, la Agencia de Investigación Criminal, un agente del Ministerio Público del fuero común, peritos de la Fiscalía General del Estado, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Durante el procesamiento de un inmueble ubicado en la comunidad Cuevas de Vista Hermosa peritos criminalistas localizaron diversos alimentos esenciales, como costales y cajas de chile poblano, zanahoria, nopales, salsas, chile morrón, chayote, queso panela, chile serrano, papas, cebolla, ejote, calabaza, repollo, lechuga, cilantro, ajo, brócoli, jitomate, carne de res, limón, naranja, pollo, carne para hamburguesa, salchichas, maíz pozolero y crema.

El robo de productos de la canasta básica impacta directamente la economía familiar al generar posibles incrementos en los precios, interrumpir la cadena de abasto y afectar tanto a pequeños comerciantes como a consumidores finales.