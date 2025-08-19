Irapuato será sede internacional de torneo de voleibol

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato recibirá este jueves 21 de Agosto a las mejores selecciones nacionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, como parte de la XVIII Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sénior.
Este evento internacional que se disputará en el Módulo Comudaj, una jornada que otorgará boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a los ganadores.
En esta edición, competirán 12 selecciones de alto nivel: Estados Unidos (medallista de bronce en París 2024); Canadá (vigente campeón defensor); Cuba (top 10 mundial); México (anfitrión con selección renovada); Puerto Rico, Chile, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Guatemala, Antigua y Barbuda, así como Surinam.
Los juegos oficiales iniciarán el 26 de agosto, con una fase previa de encuentros amistosos en distintas ciudades de Guanajuato:
– 18 de agosto–León; Macrocentro 1–6:00 p.m.
– 19 de agosto–Purísima del Rincón–7:00 p.m.
– 21 de agosto–Irapuato, Módulo Comudaj–7:00 p.m.
– 23 de agosto–Dolores Hidalgo, 6:00 p.m.
El evento tiene como objetivos brindar a la Selección Nacional fogueo con rivales de gran nivel competitivo, promover el voleibol en Guanajuato y fortalecer la cultura deportiva, así como ofrecer a la afición un espectáculo internacional de calidad.
La Selección Mexicana Varonil, dirigida por el entrenador brasileño Carlos Schwanke, llega a la justa con una plantilla renovada conformada por:
– Gabriel Gardea, líbero
– Sebastián Ramírez, receptor/puntas
– Jesús Flores, colocador
– Marco Macías, receptor/puntas
– Ismael Guerrero, bloqueador central
– Jonathan Ponce, colocador
– Iván Molano Rueda, opuesto
– Dorian Raya, bloqueador central
La Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sénior es una vitrina de talento y un paso clave en el camino rumbo a Santo Domingo 2026, consolidando a Guanajuato y a Irapuato, como sede de grandes eventos deportivos internacionales.