Irapuato será sede internacional de torneo de voleibol

La XVIII Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sénior reunirá a las mejores selecciones nacionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato recibirá este jueves 21 de Agosto a las mejores selecciones nacionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, como parte de la XVIII Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sénior.

Este evento internacional que se disputará en el Módulo Comudaj, una jornada que otorgará boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a los ganadores.

En esta edición, competirán 12 selecciones de alto nivel: Estados Unidos (medallista de bronce en París 2024); Canadá (vigente campeón defensor); Cuba (top 10 mundial); México (anfitrión con selección renovada); Puerto Rico, Chile, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Guatemala, Antigua y Barbuda, así como Surinam.

Los juegos oficiales iniciarán el 26 de agosto, con una fase previa de encuentros amistosos en distintas ciudades de Guanajuato:

– 18 de agosto–León; Macrocentro 1–6:00 p.m.

– 19 de agosto–Purísima del Rincón–7:00 p.m.

– 21 de agosto–Irapuato, Módulo Comudaj–7:00 p.m.

– 23 de agosto–Dolores Hidalgo, 6:00 p.m.

El evento tiene como objetivos brindar a la Selección Nacional fogueo con rivales de gran nivel competitivo, promover el voleibol en Guanajuato y fortalecer la cultura deportiva, así como ofrecer a la afición un espectáculo internacional de calidad.

La Selección Mexicana Varonil, dirigida por el entrenador brasileño Carlos Schwanke, llega a la justa con una plantilla renovada conformada por:

– Gabriel Gardea, líbero

– Sebastián Ramírez, receptor/puntas

– Jesús Flores, colocador

– Marco Macías, receptor/puntas

– Ismael Guerrero, bloqueador central

– Jonathan Ponce, colocador

– Iván Molano Rueda, opuesto

– Dorian Raya, bloqueador central

La Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sénior es una vitrina de talento y un paso clave en el camino rumbo a Santo Domingo 2026, consolidando a Guanajuato y a Irapuato, como sede de grandes eventos deportivos internacionales.

