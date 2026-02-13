Radio UG festeja 65 años

Guanajuato, Gto.- En el marco del 65o aniversario de Radio Universidad de Guanajuato (UG) y con motivo del Día Mundial de la Radio, la emisora ofrece una programación especial para celebrar su historia siendo “la voz que nos une”. Esta se extenderá hasta el viernes 20 de febrero, con una rica oferta donde se reflexionará sobre el potencial de la inteligencia artificial (IA) en el presente y el futuro de la radio.

El Día Mundial de la Radio fue establecido en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), jornada que busca reconocer a las emisoras por su papel en la unión social y el acceso a la información, al igual que la difusión de importantes historias.

Con ese mismo espíritu, Radio UG es una de las instituciones pioneras de la radio en México. Establecida en 1957 con una misión cultural y educativa, su primera transmisión fue el 10 de febrero de 1961. Desde entonces, su evolución se ha centrado en una divulgación inclusiva y multicultural del quehacer artístico y académico, así como la preservación del patrimonio musical y cultural de la UG.

La fiesta comenzó la mañana de este viernes 13 de febrero con una transmisión en vivo desde San Miguel de Allende, para dar paso al programa “La IA es una herramienta, no una voz”, producción de Radio Educación de México, con la participación de expertos internacionales en la materia, como Bruno Salvador Hernández Levi y Tito Ballesteros López.

A ello, seguirán ediciones especiales de programas ya clásicos de Radio UG, como “Caleidoscopio”, “Entre tangos y boleros” y “El Dado”, para cerrar el día con la “Línea del tiempo” de Radio UG en punto de las 21:00 horas, misma que se retransmitirá durante las mañanas, las tardes y las noches de los siguientes días.

En la semana de celebración, la audiencia podrá disfrutar una selección de la mejor música que la radiodifusora resguarda, esto con cinco emisiones espaciales de “Pretextos musicales”, en punto de las 10:00 horas.

El martes 17 de febrero, el equipo saldrá de la cabina para una transmisión especial en vivo de “Comunidad al aire”, espacio que visita las sedes de la UG.

Para llenar de música y sentimiento la conmemoración, el jueves 19 de febrero a las 12:00 horas, se presentará la Agenda Cultura UG para 2026, seguida por la participación en vivo de El Trío Guanajuato, a las 15:00 horas.

El viernes 20 de febrero, la transmisión se realizará desde el Mesón de San Antonio de la UG, en Guanajuato capital, donde la audiencia podrá disfrutar la presentación del grupo musical Flores de Marfil, a las 13:00 horas, y la voz de la cantante Mariana Martínez, a las 15:00 horas.

Finalmente, se darán a conocer experiencias fundamentales en la historia de la radiodifusora universitaria y quienes le han dado vida con un conversatorio a las 16:00 horas, para concluir a las 18:00 horas con la transmisión de “El disco es cultura” desde la misma sede.

La señal de Radio UG puede sintonizarse en las frecuencias 970 AM y 100.7 FM en Guanajuato; 91.1 FM en León y 91.3 FM en San Miguel de Allende; a través de la app Radio y TV UG; desde la página web www.radiouniversidad.ugto.mx y en TuneIn como Radio Universidad de Guanajuato.

Detalles sobre la conmemoración de los 65 años de Radio UG compartiendo historias, música, conocimiento y ciencia, pueden consultarse en sus redes sociales en Facebook e Instagram.