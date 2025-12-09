“Quiero ver a mi raza de Guanajuato con éxito”; Santa Fe Klan

Guanajuato, Guanajuato.- El rapero Santa Fe Klan recientemente lanzó una convocatoria en redes dirigida a músicos independientes y artistas de Guanajuato que quieren ingresar al medio para ‘asesorarlos’ e impulsar a algunos en sus carretas. Ángel Quezada reunirá profesionales de la industria en su barrio para compartir su experiencia: “Quiero ver a toda mi raza de Guanajuato con mucho éxito y mucho dinero saben que cuentan conmigo les deseo lo mejor animo !”

Con la idea de profesionalizar el talento local, Santa Fe planea reunir managers, abogados de la música, promotores de eventos, representantes de diversas distribuidoras, diseñadores, productores, camarógrafos y más. De igual manera, prometió brindar una oportunidad a algunas personas y abrirles camino;“tengo en mente firmar a varios carnales y carnalas que he mirado que tienen mucho talento… Todos los que quieran venir a escuchar y a ver cómo se mueve el visne son bienvenidos es gratis”.

El artista ha dejado claro en varias ocasiones que su prioridad es aportar a la sociedad, específicamente a la capital, de donde es originario. Aunque todavía no hay fecha ni lugar confirmados, reafirmó estar siempre a la disposición de quien desee su “sabiduría y aprendizaje de 13 años haciendo música”.

Despidiéndose con un “! VIVA GUANAJUATO!”, el cantautor pidió estar al pendiente de próximas publicaciones. Con estas acciones, Santa Fe continúa, al parecer, ganando simpatía entre los guanajuatenses.