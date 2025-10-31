¿Qué ganaron los campesinos o si ganaron algo?

Guanajuato. Los acuerdos con los campesinos al parecer no son acuerdos, porque no hay disminución del costo de Diesel, no hay disminución de la energía eléctrica, tampoco hay apoyo para adquirir maquinaria y los ciudadanos tampoco tienen tortillas más baratas.

Lo que podría ser un triunfo para el campo al tener casi mil pesos más el valor por tonelada de maíz y sorgo podría ser lo peor, porque toda la materia prima que hay para producir, no ha bajado su costo y por el contrario podría aumentar.

Hablar de triunfalismo para los productores sería hablar de que el gobierno federal ha cumplido, cuando en los últimos años solamente se la ha pasado mintiendo y entregando apoyitos a los más pobres, solamente para ganar votos y seguir en el poder.

El campo se podría decir que está muerto y que sólo va a servir para otra vez para darles un respiro a cambio de voluntades, porque desde así se les ha tratado, es decir, o están con el gobierno o están solos.