Presunto narcomenudista con 900 dosis es detenido durante patrullaje

Guanajuato, Guanajuato.- Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a un presunto narcomenudista en posesión de más de 900 dosis de marihuana y cristal, evitando que llegaran al consumo de la población.

La intervención se registró durante un patrullaje preventivo realizado en la colonia San Gregorio, sobre la calle Galeana, municipio de Ocampo. Los oficiales detectaron a un hombre cometiendo una falta administrativa.

Durante la inspección preventiva localizaron 875 dosis de hierba verde y seca con las características de la marihuana y 68 dosis de una sustancia granulada con las características de cristal.

El detenido, identificado como Jesús Armando N., de 31 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común en el municipio de San Felipe, junto con la supuesta droga asegurada.