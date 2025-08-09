Mujer causa desorden en vía pública y le descubren más de 500 dosis de droga

Guanajuato, Guanajuato.- En acciones de prevención y vigilancia de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvo a una mujer en posesión de más de 500 dosis de presunta droga en la comunidad de San José de Cervera.

El hecho ocurrió sobre la calle Miguel Hidalgo, frente a la plaza principal, cuando los oficiales detectaron a una mujer alterando el orden público.

Tras aplicar los protocolos de actuación policial, se le realizó una inspección preventiva que permitió localizar una bolsa transparente que contenía una sustancia granulada con las características del cristal, equivalente a 342 dosis, así como tres bolsas transparentes con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, equivalentes a 194 dosis.

La detenida fue identificada como María Isabel “N”, de 29 años, con domicilio en la colonia Las Biznagas, Guanajuato capital. Fue asegurada junto con la presunta droga y puesta a disposición del Ministerio Público del fuero común.