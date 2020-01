Presidente de Iran lamenta haber derribado avión de inocentes

México

El Presidente de Irán Hassan Rouhani, lamentó la muerte de 176 inocentes que viajaban en un avión, luego que “por error humano”, uno de los misiles que lanzaron destruyó la aeronave.

El iraní, tuiteo que lamentaba los hechos y dijo enviar sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas, aunque por otro lado los presidentes de Canadá y Estados Unidos condenaron el hecho.

“La investigación interna de las Fuerzas Armadas ha concluido que lamentablemente los misiles disparados debido a un error humano causaron el horrible accidente del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes. Las investigaciones continúan identificando y procesando esta gran tragedia y error imperdonable”, escribió Hassan Rouhani.

“La tragedia de la estampida en el funeral del general Soleimani en Kerman y el accidente de un avión de pasajeros ucraniano en Teherán que mató a numerosos iraníes, incluido un grupo de estudiantes, así como a otras nacionalidades, entristece profundamente a todos los iraníes. Que descansen en paz”, Hassan Rouhani.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020