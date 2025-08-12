Presidenta de Pénjamo y Gobernadora dan apoyos a los penjamenses

Pénjamo, Guanajuato.- La presidenta municipal de Pénjamo, Yozajamby Molina, y la gobernadora de Guanajuato, Libia García, encabezaron este lunes una gira de trabajo en la que dieron el arranque de obras de urbanización en seis calles del municipio, así como la entrega de apoyos para productores, familias y comerciantes.

El recorrido inició en la comunidad La Estrella, donde dieron el banderazo a la pavimentación de la calle Juvenal Medel. Posteriormente, se anunció el inicio de trabajos en la calle del Olvido, en la comunidad Colonia Morelos; la calle Cuauhtémoc, en la localidad de Magallanes; y las calles Avenida Pénjamo, Regino Cabeza y González Garza, en la cabecera municipal.

Durante su mensaje, la presidenta Molina reafirmó el compromiso de seguir trabajando de la mano con el gobierno estatal:

“Seguiremos siendo equipo con la gobernadora para generar acciones que representen un mejoramiento en la calidad de vida de las familias de Pénjamo”, expresó.

Por su parte, la gobernadora Libia García reiteró su respaldo a los proyectos municipales y resaltó la importancia de embellecer y modernizar la ciudad:

“Vamos a seguir apostándole a Pénjamo, vamos a seguir haciendo que este municipio maravilloso se vea cada vez más bonito. Tenemos un proyecto para dejar chulo de bonito nuestro primer cuadro de la ciudad… Yozy, cuenta conmigo, vamos a seguir haciendo equipo por Pénjamo porque juntos llegamos más lejos”, afirmó.

En el segundo bloque de actividades, se realizó la entrega de maquinaria e implementos agrícolas, estufas ecológicas y mobiliario para negocios ambulantes, beneficiando a habitantes de Pénjamo y de otros municipios del suroeste de Guanajuato.

A la gira asistieron los regidores Katia Alvarado, Daisy Villalobos, Shahairy Cerda, Eduardo Rojo, Paola Olmedo y Luis Valle, así como el secretario del Ayuntamiento, Christian Tejeda; diputados locales así como funcionarios municipales y estatales.