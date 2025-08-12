Camión refrigerado con reporte de robo es asegurado en León

Guanajuato, Guanajuato.- Personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguró un camión con carga refrigerada que tenía reporte de robo. Los hechos ocurrieron en la carretera Ocampo-Ojuelos, a la altura del entronque con la Carretera 80D.

La intervención se originó tras recibir un reporte emitido por el sistema de emergencias C5i en el que se alertó de la pérdida de comunicación con un vehículo en tránsito sobre la carretera estatal León-Ocampo, entre las comunidades Ibarra y San Isidro.

El personal de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar la unidad Volkswagen, color blanco, en el entronque con la Carretera 80D, con las puertas de la caja abiertas.

Tras verificar las placas en el sistema del C5i se confirmó que el camión contaba con reporte de robo. La unidad fue asegurada, junto con su carga, y trasladada al Ministerio Público Federal en la ciudad de León para las investigaciones correspondientes.

Además del camión fueron aseguradas dos cajas de hojas de limón (300 unidades) y ocho cajas de nopales (2 mil 400 unidades). En total, 2 mil 700 productos agrícolas.