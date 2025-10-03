Presentan Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas 2025–2030 en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, se presentó el Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas 2025–2030, que será el eje rector de la política pública en la materia y articulará acciones estatales y municipales con enfoque de derechos humanos.

Durante el evento, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reiteró que su administración mantiene el compromiso de acompañar a las personas que han sufrido violencia, destacando que en Guanajuato las víctimas “no son un número, sino personas, familias e historias que mueven a actuar”.

En la sesión se rindió el quinto y último informe de gestión de Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien concluyó su ciclo como presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) tras cinco años de trabajo. En este periodo, el organismo inscribió a más de 9 mil 400 personas en el Registro Estatal de Víctimas, otorgó casi 40 mil medidas de ayuda y asistencia, y brindó cerca de 60 mil acciones jurídicas.

La mandataria reconoció la labor realizada y subrayó que Guanajuato es hoy un referente nacional en atención a víctimas, con un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que en 2025 alcanzó los 184.5 millones de pesos, el más alto del país.

El evento, celebrado en el Jardín de las Rosas de la Ex Hacienda San Gabriel de Barrera, contó con la participación de representantes de colectivos de buscadoras, el Gabinete legal y ampliado, así como presidentes municipales, y marcó el inicio de una nueva etapa para la CEAIV.