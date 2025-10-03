Automovilista vuelca en el cuarto cinturón vial

Irapuato, Guanajuato.- El Conductor de vehículo compacto sufrió un accidente en cuarto cinturón vial, a la altura de la “curva de la muerte” en dirección de la colonia Primero de Mayo hacia la avenida Arandas.

Al parecer el accidente se ocasionó por el exceso de velocidad, ya que testigos aseguraron que el automovilista conducía de manera imprudencial, y al entrar a la curva, la inercia provocó que el auto se saliera de la vía y terminara volcado, en medio de ambos carriles.

Elementos de tránsito municipal fueron avisados del percance, la llegar a la zona del accidente colocaron un dispositivo de seguridad para que los demás automovilistas circularan seguros por el distribuidor vial.

Así mismo, paramédicos a bordo de una ambulancia llegaron al lugar y revisaron al automovilista, el cual fue trasladado a recibir auxilio médico, aunque al parecer las lesiones no son de gravedad, según el reporte preliminar de los paramédicos.