¿Por qué sientes mariposas en el estómago?

Por Jazmín Padilla

Seguramente alguna vez en tu vida has experimentado un susto o coraje tan fuerte que te causa una molestia en el estómago. Has vivido momentos de felicidad y ansiedad que parece que repercuten directamente en tus entrañas. No es de extrañarse que nuestro cerebro se coordine con el estomago para reaccionar ante diversas situaciones.

El sistema nervioso entérico, bien denominado como el “segundo cerebro”, es el responsable de controlar el sistema digestivo. Se trata de un sorprendente sistema autónomo que trabaja de manera independiente, con circuitos integrados en alrededor de cien millones de neuronas capaces de desarrollar funciones incluso si fueran desconectados del sistema nervioso central. Las células glía son las responsables de la mayor actividad del sistema nervioso entérico modulando la señalización de los mecanismos de respuesta del sistema.

Como todo en nuestro cuerpo, los sistemas están comunicados. El nervio vago es el principal puente de comunicación entre el cerebro y el sistema digestivo. Se estima incluso que el flujo de información que va del estómago al cerebro es mayor que la información enviada en sentido inverso.

La importancia y complejidad de este sistema radica en algunos puntos interesantes. Por ejemplo, alrededor del 70% de las células inmunitarias del cuerpo humano residen en el intestino.

Además, el estado del sistema digestivo esta ligado a los niveles de estrés y estado de ánimo. La serotonina, que es una hormona que participa en la regulación del sueño, temperatura corporal, sensibilidad al dolor y regula los estados de ánimo positivo y negativo, es producida casi en su totalidad, alrededor del 80% en el tracto gastrointestinal. En trastornos psicológicos como la depresión, ansiedad o estrés crónico, el sistema digestivo es considerablemente afectado, pudiendo aumentar la susceptibilidad a patologías como el síndrome del intestino irritable, colitis, diarreas, etc.

En el sistema intestinal, se encuentran pequeños pero poderosos aliados denominados en su conjunto como microbiota intestinal, imprescindibles para la digestión. Mientras tengamos una mayor cantidad y variedad de especies que integren nuestro microbioma, también habrá una mayor salud intestinal.

Debido a la importancia de este sistema, existen algunos hábitos generales que puedes mejorar para ayudar a que el sistema entérico se encuentre en mejores condiciones; por ejemplo, diversificar la dieta, ya que la variedad de alimentos incluidos en la dieta favorece la diversificación del microbioma. Comer lentamente, pues una buena molienda facilita la asimilación de nutrientes. Incluir alimentos ricos en fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir estreñimiento. Consumir prebióticos y probióticos que enriquecen la flora intestinal.

La próxima ocasión que sientas mariposas en el estómago y que una situación desagradable te provoque un nudo en el estómago, recuerda que también son tus entrañas las que están hablándote.