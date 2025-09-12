Policía de Irapuato detiene a cuatro hombres por intento de robo en supermercado

Irapuato, Guanajuato.- Como resultado de la pronta atención que se brinda a la ciudadanía en los reportes que se reciben en el Sistema de Emergencias 9-1-1, la Policía Municipal de Irapuato detuvo a cuatro individuos señalados de intentar sustraer diversa mercancía de un supermercado, ubicado en el bulevar Prolongación Guerrero con bulevar Solidaridad, a la altura de la colonia Ejido.

La tarde de este jueves, se desplazaron al lugar Policías Municipales para detener a cuatro hombres originarios de Ciudad de México, a quienes personal de seguridad del lugar los señalaron directamente de la presunta acción delictiva.

Los sujetos habían tratado de burlar la seguridad del supermercado para llevarse sin pagar diversa mercancía.

A su arribo al lugar, los agentes se entrevistaron con personal de seguridad del supermercado, quienes les refirieron que habían sorprendido a cuatro individuos en el momento que intentaban salir de la tienda sin pagar diversa mercancía para bebé.

Con las acusaciones directas, y las pruebas del delito que presuntamente intentaron cometer, la Policía Municipal aplicó los protocolos correspondientes y detuvo a quienes dijeron llamarse: Juan Felipe “N” de 27 años, Alejandro “N” de 29 años, Juan Carlos “N” de 37 años y Diego Alberto “N” de 30 años, todos domiciliados en la Ciudad de México.

Los individuos detenidos, así como la mercancía valuada en un aproximado de 34 mil 750 pesos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para que determinara su situación legal.