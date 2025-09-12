En Silao, catean inmueble donde encuentran droga y tomas clandestinas de hidrocarburo

Silao, Guanajuato.- Trabajos de coordinación y prevención que desarrolla la Secretaría de Seguridad y Paz, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron un inmueble donde fueron localizadas dosis de droga y tomas clandestinas de hidrocarburo.

La acción forma parte de los operativos permanentes de la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), que fortalece la coordinación interinstitucional en Guanajuato para combatir actividades ilícitas.

El cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Granada, colonia La Esperanza del Refugio, colindante con la carretera federal 45 Silao–León. La diligencia fue realizada en cumplimiento de una orden judicial derivada de una denuncia de hechos, cuidando en todo momento la integridad de las personas de la zona.

En el operativo participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Servicios Periciales y la Unidad K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). Como resultado, en el inmueble intervenido se aseguraron 33 dosis de una presunta droga conocida como cristal y dos tomas clandestinas de hidrocarburo.

Todo lo asegurado, incluyendo el inmueble, quedó a disposición de la autoridad competente para la continuidad de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz aseguró que este resultado refleja el trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado, que permite avanzar en el combate al narcomenudeo y reforzar la lucha contra el trasiego ilegal de hidrocarburos en Guanajuato.