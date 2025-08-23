Piden justicia por Chonito, menor privado de la vida a “pedradas”

Zacatecas.- J. Ascensión Fabela Santana, un joven de 16 años, fue reportado como desaparecido el 20 de agosto en la localidad de Chalco Blanco, Sombrete en Zacatecas. Horas después se supo que el joven fue asesinado a pedradas en una comunidad aledaña y su familia exige justicia a las autoridades.
Al parecer Chonito, como era conocido, fue visto por última vez mientras circulaba en su motoclicleta. Habitantes de Carco Blanco se organizaron para comenzar la labor de búsqueda en conjunto con las autoridades municipales y estatales.
Sin embargo, su cuerpo fue localizado en la comunidad de Proaño por trabajadores del campo, con signos de violencia cerca de una pileta de agua y fue entregado a su familia. Tanto sus conocidos como ciudadanos de Zacatecas lamentaron su fallecimiento y pidieron respuesta del gobierno local y estatal para que su caso no quedara impune.
“Fue arrebatado de manera cruel, pedimos justicia inmediata”, expresó su familia.