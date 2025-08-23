Capturan a leoneses por robo a farmacia en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.– Mediante un operativo inmediato apoyado por cámaras de video vigilancia del C4, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) de Irapuato, detuvo a dos hombres señalados por su probable participación en el delito de robo a una farmacia ubicada en la colonia La Hacienda La Virgen.

El reporte fue realizado por un empleado del establecimiento, quien indicó que dos hombres ingresaron al local ubicado en las calles Virgen de Guadalupe y Virgen de Lourdes, de la colonia Hacienda la Virgen, donde sustrajeron diversosproductos para darse a la fuga abordo de un vehículo.

Gracias al seguimiento de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), las policías municipales ubicaron el automóvil y lograron darle alcance, asegurando a los dos ocupantes, así como la mercancía robada. Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto N, de 45 años de edad y Juan José N, de 39 años.

En el hecho , se aseguró el vehículo Volkswagen, Pointer, color blanco. De acuerdo con bases internas, se sabe que Luis Alberto N cuenta con dos ingresos previos por ingerir bebidas embriagantes en vía pública; y, Juan José N con 20 ingresos por intento de robo a negocio y un proceso cumplido por robo en 2013.

Los detenidos, el vehículo y los productos recuperados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.