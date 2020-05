Periodista lucha por 15 días contra el covid-19 y narra su historia para crear conciencia

Siempre me gustó escribir con pasión pero no sé que poner hoy. Los periodistas sotmos esa extraña raza incomprendida que siempre va detrás del peligro, ama la adrenalina y creemos que nunca nos va a pasar nada hasta que nos pasa… pero el compromiso de informar va más allá. Este es mi testimonio, esto es lo que me está pasando a mi, es así como el COVID 19 está desarrollándose en mi organismo. Es cierto que no todos pasaremos por lo mismo. Muchos amigos me preguntaron cuales son MIS síntomas, cómo me di cuenta ¿no sería acaso una mezquina sino comparto? Espero que pueda ayudar, ese es el objetivo y si hay más dudas yo voy a responder qué tomé, que comí, etc NO SIENTAN VERGÜENZA EN DECIRLO, POR TENERLO…TODOS ESTAMOS EN ESTO… Y VAMOS A GANAR…

Posted by Vanessa López Ordóñez on Saturday, May 23, 2020