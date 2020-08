Panadería “La central”, 80 años de tradición en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Ramon Ávila González ha continuado con la tradición de la venta de pan desde que su padre le heredo el negocio y el conocimiento para seguir realizando el auténtico pan de Huanímaro.

“Mi padre era muy trabajador hasta que se salió para tener su propio negocio y puso la panadería” explico.

Lamentablemente al poco tiempo de entregarle la panadería el padre de Ramon falleció.

“el que mi padre me dejara la panadería me motivo mucho, compre maquinaria y entre a cursos para ofrecer el mejor pan” externó

Parte del conocimiento para la elaboración del pan lo recibió de su padre y lo otro lo fue aprendiendo mediante cursos por la nueva tecnología con las maquinas y hornos que adquirió.

Pan de elote, pan agrio, bolillos, tamales, pan dulce y pasteles es un poco de lo que ofrece la panadería “La central”.

“El gran placer de ser” …

“Es una frase que les he dicho a mis hijos constantemente, que agarren esto y no porque les guste si no por si un día tienen que salir al frente con la panadería y tengan como defenderse ante la vida”.

El señor Ramon ha enseñado a todos sus hijos el arte de la elaboración de pan y eso le deja una gran satisfacción.

Lamentablemente algo que le cambio la vida a este panadero fue perder a su hijo el mayor hace unos días, pero es algo que lo ha motivado a seguir echándole todas las ganas del mundo.