PAN presenta lista de candidatos y planillas a alcaldías en Guanajuato

León, Guanajuato. El Partido Acción Nacional dio por concluído, el trabajo de selección de integrantes de Ayuntamientos por la Comisión Estatal del Proceso Electoral, la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal de PAN GTO aprobó por unanimidad la solicitud de designación de las planillas para el proceso electoral 2024 en los 46 municipios del estado.
Los panistas señalaron que con estas acciones se garantiza el cumplimiento de las medidas afirmativas y el convenio de coalición Fuerza y Corazón por GTO integrado por las fuerzas políticas PAN, PRI y PRD.
Una vez aprobadas por este órgano interno, las planillas serán enviadas al Comité Ejecutivo Nacional para la designación de candidaturas por la Comisión Permanente Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.
Se remitieron las fórmulas de regidurías declaradas procedentes que se registraron de manera individual.
En la sesión ordinaria 28 también se tomó protesta a Carlos Ernesto Gutiérrez García, quien encabezará a partir de hoy la Secretaría de Acción Juvenil en sustitución de María Fernanda Vázquez.
Hay que señalar que existe polémica en varios municipios por la designación de candidatos por ejemplo, en Pueblo Nuevo donde el alcalde Leonardo Solorzano conocido porque él y su familia llevan casi 20 años en el poder ahora es panista.
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO
ABASOLO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR BRISEIDA ANABEL MAGDALENO GONZÁLEZ
ACÁMBARO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CLAUDIA SILVA CAMPOS
APASEO EL ALTO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR GUADALUPE MONSERRAT MENDOZA CANO
APASEO EL GRANDE
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA
ATARJEA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JOSÉ LUIS RIVAS LOYOLA
CELAYA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR FRANCISCO JAVIER MENDOZA MÁRQUEZ
COMONFORT
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CLAUDIO SANTOYO CABELLO
CORONEO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ ESQUIVEL
CORTAZAR
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR MARLENE DE ANDA OLIVA
CUERÁMARO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ANA ROSA BUENO MACÍAS
DOCTOR MORA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CHRISTIAN FLAVIO RÍOS GALICIA
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ADRIÁN HERNÁNDEZ ALEJANDRI
GUANAJUATO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR SAMANTHA SMITH GUTIÉRREZ
HUANÍMARO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ROSA ISELA RABÍA SALDAÑA
IRAPUATO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA
JARAL DEL PROGRESO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JOSÉ GONZÁLEZ OJEDA
JERÉCUARO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI
LEÓN
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS
MANUEL DOBLADO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR BLANCA HAYDEÉ PRECIADO PÉREZ
MOROLEÓN
PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRD
OCAMPO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI
PÉNJAMO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR OMAR GREGORIO MENDOZA FLORES.
PUEBLO NUEVO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR LEONARDO SOLÓRZANO VILLANUEVA.
PURÍSIMA DEL RINCÓN
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ROBERTO GARCÍA URBANO.
ROMITA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR PEDRO KIYOSHI TANAMACHI REYES.
SALAMANCA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR GERARDO ARREDONDO HERNÁNDEZ.
SALVATIERRA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR MA. TERESA BOTELLO ÁLVAREZ.
SAN DIEGO DE LA UNIÓN
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR NANCY PIÑA MENDOZA.
SAN FELIPE
PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ.
SAN JOSÉ ITURBIDE
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CINDY ABRIL ARVIZU HERNÁNDEZ.
SAN LUIS DE LA PAZ
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR RUBÉN URÍAS RUIZ.
SAN MIGUEL DE ALLENDE
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CLAUDIA ROMINA CORREA VILLAFRANCO.
SANTA CATARINA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ROGELIO MOYA CABRERA.
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR FERNANDO GASCA ALMANZA.
SANTIAGO MARAVATÍO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JOSÉ GUADALUPE PANIAGUA CARDOSO.
SILAO DE LA VICTORIA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JANET MELANIE MURILLO CHÁVEZ.
TARANDACUAO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ALEJANDRA ALCÁNTAR RUIZ.
TARIMORO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI
TIERRA BLANCA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR RÓMULO GARCÍA CABRERA.
URIANGATO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI
VALLE DE SANTIAGO
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR RUBÉN BENJAMÍN RICO.
VICTORIA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR BERENICE MONTES ESTRADA.
VILLAGRÁN
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ROSA MARÍA LÓPEZ SALINAS.
XICHÚ
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR MA. GUADALUPE RAMÍREZ ESQUIVEL.
YURIRIA
PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR VICTORIA EUGENIA RAMÍREZ ZAVALA.