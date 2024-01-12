PAN presenta lista de candidatos y planillas a alcaldías en Guanajuato

En Pueblo Nuevo va Leonardo Solorzano pero ahora es panista y en Silao va Melani

Redacción Send an email 11 enero, 2024
Integrantes del PAN en Guanajuato

León, Guanajuato. El Partido Acción Nacional dio por concluído,  el trabajo de selección de integrantes de Ayuntamientos por la Comisión Estatal del Proceso Electoral, la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal de PAN GTO aprobó por unanimidad la solicitud de designación de las planillas para el proceso electoral 2024 en los 46 municipios del estado.

Los panistas señalaron que con estas acciones se garantiza el cumplimiento de las medidas afirmativas y el convenio de coalición Fuerza y Corazón por GTO integrado por las fuerzas políticas PAN, PRI y PRD.

Una vez aprobadas por este órgano interno, las planillas serán enviadas al Comité Ejecutivo Nacional para la designación de candidaturas por la Comisión Permanente Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.

Se remitieron las fórmulas de regidurías declaradas procedentes que se registraron de manera individual.

En la sesión ordinaria 28 también se tomó protesta a Carlos Ernesto Gutiérrez García, quien encabezará a partir de hoy la Secretaría de Acción Juvenil en sustitución de María Fernanda Vázquez.

Hay que señalar que existe polémica en varios municipios por la designación de candidatos por ejemplo, en Pueblo Nuevo donde el alcalde Leonardo Solorzano conocido porque él y su familia llevan casi 20 años en el poder ahora es panista.

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO

ABASOLO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR BRISEIDA ANABEL MAGDALENO GONZÁLEZ

ACÁMBARO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CLAUDIA SILVA CAMPOS

APASEO EL ALTO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR GUADALUPE MONSERRAT MENDOZA CANO

APASEO EL GRANDE

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA

ATARJEA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JOSÉ LUIS RIVAS LOYOLA

CELAYA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR FRANCISCO JAVIER MENDOZA MÁRQUEZ

COMONFORT

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CLAUDIO SANTOYO CABELLO

CORONEO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ ESQUIVEL

CORTAZAR

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR MARLENE DE ANDA OLIVA

CUERÁMARO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ANA ROSA BUENO MACÍAS

DOCTOR MORA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CHRISTIAN FLAVIO RÍOS GALICIA

DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ADRIÁN HERNÁNDEZ ALEJANDRI

GUANAJUATO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR SAMANTHA SMITH GUTIÉRREZ

HUANÍMARO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ROSA ISELA RABÍA SALDAÑA

IRAPUATO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA

JARAL DEL PROGRESO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JOSÉ GONZÁLEZ OJEDA

JERÉCUARO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI

LEÓN

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS

MANUEL DOBLADO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR BLANCA HAYDEÉ PRECIADO PÉREZ

MOROLEÓN

PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRD

OCAMPO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI

PÉNJAMO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR OMAR GREGORIO MENDOZA FLORES.

PUEBLO NUEVO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR LEONARDO SOLÓRZANO VILLANUEVA.

PURÍSIMA DEL RINCÓN

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ROBERTO GARCÍA URBANO.

ROMITA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR PEDRO KIYOSHI TANAMACHI REYES.

SALAMANCA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR GERARDO ARREDONDO HERNÁNDEZ.

SALVATIERRA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR MA. TERESA BOTELLO ÁLVAREZ.

SAN DIEGO DE LA UNIÓN

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR NANCY PIÑA MENDOZA.

SAN FELIPE

PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ.

SAN JOSÉ ITURBIDE

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CINDY ABRIL ARVIZU HERNÁNDEZ.

SAN LUIS DE LA PAZ

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR RUBÉN URÍAS RUIZ.

SAN MIGUEL DE ALLENDE

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR CLAUDIA ROMINA CORREA VILLAFRANCO.

SANTA CATARINA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ROGELIO MOYA CABRERA.

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR FERNANDO GASCA ALMANZA.

SANTIAGO MARAVATÍO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JOSÉ GUADALUPE PANIAGUA CARDOSO.

SILAO DE LA VICTORIA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR JANET MELANIE MURILLO CHÁVEZ.

TARANDACUAO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ALEJANDRA ALCÁNTAR RUIZ.

TARIMORO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI

TIERRA BLANCA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR RÓMULO GARCÍA CABRERA.

URIANGATO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA DE SINDICATURAS Y REGIDURÍAS QUE SIGLA EL PRI

VALLE DE SANTIAGO

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR RUBÉN BENJAMÍN RICO.

VICTORIA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR BERENICE MONTES ESTRADA.

VILLAGRÁN

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR ROSA MARÍA LÓPEZ SALINAS.

XICHÚ

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR MA. GUADALUPE RAMÍREZ ESQUIVEL.

YURIRIA

PLANILLA COMPLETA ÚNICA ENCABEZADA POR VICTORIA EUGENIA RAMÍREZ ZAVALA.

 

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