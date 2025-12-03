Operativo Guadalupe-Reyes busca proteger a las familias guanajuatenses

Silao, Guanajuato.– La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio el banderazo de arranque del Operativo Guadalupe-Reyes, en el que sociedad, dependencias e instituciones de los tres órdenes de Gobierno participan en actividades materia de seguridad pública, de prevención y atención de accidentes y emergencias durante el periodo vacacional 2025-2026.

“Arrancamos este operativo con el más alto compromiso, con la firme convicción de proteger a nuestra gente de Guanajuato, a nuestros visitantes y a nuestras familias. La visión que tenemos es cuidar la integridad y el patrimonio de la gente”, dijo la Mandataria Estatal.

En total, 50 dependencias estatales, federales y municipales, cuerpos de emergencia, Fuerzas de Seguridad, escuelas, asociaciones civiles y organizaciones empresariales se unen con el propósito común de cuidar a la gente del 11 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

“Son más de 22 mil 800 mujeres y hombres de todas las corporaciones, respaldados con 3 mil 813 unidades, se van a dedicar a garantizar la seguridad y la prevención en este operativo. Así, Guanajuato está listo, Guanajuato está unido, Guanajuato los cuida”, concluyó la Gobernadora de la Gente.

Las acciones del operativo están diseñadas para prevenir accidentes, proteger a las personas ante el frío extremo y reducir riesgos asociados a la movilidad, la pirotecnia y las reuniones masivas.

El despliegue incluye vigilancia en carreteras estatales y federales; recorridos en comunidades; supervisión del manejo y venta de pirotecnia; atención en eventos; así como una campaña de concientización sobre la prevención de enfermedades, incendios y accidentes en el hogar.

En Guanajuato se cuenta con 141 refugios temporales en 46 municipios, con capacidad para 25 mil 824 personas, listos para ser habilitados si las bajas temperaturas lo requieren.

Además, el 911 y el Centro Estatal de Gestión de Emergencias estarán operando de manera ininterrumpida para coordinar la respuesta con Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, SUEG, Guardia Nacional, SEDENA y las áreas de seguridad municipal y estatal.

Este operativo se alinea plenamente con la Estrategia de Seguridad Confía, que privilegia la coordinación operativa, la inteligencia estratégica, la presencia en territorio y la construcción de entornos seguros para la vida cotidiana.

En este evento estuvo presente Melanie Murillo Chávez, Presidenta Municipal de Silao; Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz; Martín Morales Hernández, representante de la Jefatura en Guanajuato del Centro Nacional de Inteligencia; Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado; Ignacio Alejandro Vila, Fiscal Federal en el Estado de Guanajuato; David Antonio López Velazco, General de Brigada de Estado Mayor, representante de la 12 Región Militar y la 16va Zona Militar; y Francisco Zamora, representante de la Guardia Nacional en el Estado de Guanajuato.