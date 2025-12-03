Cedecom impulsa emprendimiento y activación física en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Los Centros de Desarrollo Comunitario (Cedecom) de Irapuato se consolidan como espacios de transformación social y económica, al ofrecer talleres que impulsan el emprendimiento y fortalecen el tejido social.

En esta ocasión, más de 100 personas concluyeron satisfactoriamente los talleres que les impartieron en el Cedecom 24 de abril, lo que les permitirá emprender su propio negocio; además, más de 130 personas asistieron a las clases de deporte y activación física.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, refrendó su compromiso de seguir trabajando en equipo para el bienestar de la ciudadanía, fortaleciendo capacidades y generando espacios de convivencia.

“Esas semillitas que estamos sembrando son para que florezcan con ese negocio, con ese joven que hoy ya está en una actividad física, con esas personas que hoy están dándole a su comunidad. Vamos a seguir haciendo equipo”, expresó.

Liliana Flores Rodríguez, directora de Desarrollo Social y Humano, destacó que el éxito de esta iniciativa es resultado del compromiso de la Alcaldesa. Agradeció el apoyo continuo y manifestó confianza en el futuro.

“El impacto que generan estos Centros de Desarrollo Comunitario aquí en esta colonia, pero también en los otros cuatro espacios donde se encuentran, es muy grande. Hoy estos espacios están vivos, llenos de energía y de capacitaciones, gracias al impulso de nuestra Presidenta Municipal. Estoy segura de que el próximo año vienen más proyectos, más beneficios y más programas para estos Centros”, señaló.

Gabriela Michelle Anguiano, quien concluyó el taller de colocación de uñas y pestañas, compartió que su sueño de emprender se está haciendo realidad.

“Gracias por todas estas enseñanzas. Mi sueño era abrir mi propio negocio de uñas y pestañas, lo cual poco a poco estoy logrando. Por el momento estoy trabajando en mi casa y ojalá pronto pueda abrir mi propio negocio”, compartió.

Con estas acciones, se refuerzan los ejes de gobierno “Tu Economía Local” y “Tu Irapuato”, que forman parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, encabezada por la alcaldesa Lorena Alfaro García. A través de estas iniciativas, se apoya a las familias con herramientas, se brindan condiciones para emprender y se trabaja por una ciudad donde las y los habitantes puedan convivir y desarrollarse.