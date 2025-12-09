Nuevos cadetes se incorporan a la seguridad irapuatense

Irapuato Guanajuato.- Para fortalecer la seguridad en el municipio y seguir construyendo paz para las familias, la Academia de Seguridad Municipal concluyó exitosamente el curso de formación inicial de la Generación XLIX para Policía de Proximidad.

La Generación XLIX estuvo integrada por 22 cadetes, de los cuales 9 son hombres y 13 mujeres, quienes concluyeron satisfactoriamente su proceso de capacitación y están listos para incorporarse al estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reconoció la labor de la corporación y felicitó a las y los nuevos policías, quienes asumen una de las responsabilidades más importantes en la ciudad.

“Me siento muy contenta y orgullosa de estar aquí presenciando la graduación de policías que vienen a fortalecer el estado de fuerza de nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tomaron la decisión de integrarse a una corporación que todos los días trabaja por mejorar, por ser más profesional, más humana y más cercana”, puntualizó.

El Programa Rector de Profesionalización establece un mínimo de 1,080 horas clase; sin embargo, con el objetivo de contar con personal mejor preparado, la Academia impartió un programa ampliado de 1,174 horas clase.

A esta formación se sumó un Programa de Capacitación de Campo de 160 horas, en el que las y los cadetes fueron evaluados mediante prácticas operativas basadas en los conocimientos adquiridos, con el propósito de asegurar una transición efectiva al servicio operativo y fortalecer sus competencias en situaciones reales.

María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana, señaló que esta nueva formación policial está centrada en consolidar policías íntegros, cercanos y profesionales, capaces de atender las necesidades de la población con empatía.

“La seguridad contemporánea exige sensibilidad, empatía, capacidad de diálogo y, sobre todo, la convicción de que cada actuación policial puede transformar positivamente la percepción, la confianza y la relación entre la ciudadanía y las autoridades”, manifestó.