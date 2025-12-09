Guanajuato es primer lugar de vacunación contra la influenza estacional

Guanajuato, Guanajuato.- El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia emitió un reconocimiento al estado de Guanajuato por haber logrado la meta esperada de vacunación con más de 800 mil dosis aplicadas contra la influenza estacional.

Además reporta avances significativos en el sector salud en cuanto a la aplicación de dosis contra el COVID-19 y Neumococo.

Lo anterior de acuerdo al logro sectorial establecido en la aplicación de la vacuna anti influenza estacional para la campaña de vacunación para la temporada invernal 2025 – 2026.

Guanajuato planea en esta temporada aplicar un millón 701 mil dosis, de las cuales se han puesto 834 mil dosis antiinflluenza estacional, lo que representa un avance del 49 %, explicó al respect el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá.

Por grupos de edad de 6 a 59 meses de edad en la aplicación de la primera dosis existe un avance del 67 %, en grupos de de 7 a 59 meses de edad, en segundas dosis un avance del 13 % y de 18 a 59 meses de edad, en dosis anual existe un avance del 45 %

En grupo blanco se reporta 44 % de aplicación en adultos mayores de 60 años.

De dosis contra la influenza estacional suma un 51. 11 % de avance en embarazadas y de personal de salud un 88 .06 % de avance.

En cuanto a la aplicación de dosis por COVID-19 se han aplicado más de 100,000 dosis en todo el territorio estatal.

Cabe mencionar que Guanajuato cuenta con un avance de aplicación estatal de 93.871 dosis de vacunas contra el neumococo de una meta de 187,67 dosis aplicadas, lo que representa un avance del 50.18 %.

Cabe mencionar que todo adulto de 60 años deberá aplicarse de manera simultánea la vacuna contra influenza, COVID-19 y neumococo. Y la mujeres embarazadas se deben aplicar la vacuna contra la COVID-19 y anti influenza preferentemente en el último trimestre del embarazo a fin de favorecer la transferencia de anticuerpos al feto. Y aplicar la vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos de manera universal a todo adulto de 60 años y más.

Es importante acudir al Centro de Salud de la Gente más cercano para solicitarlas dosis.