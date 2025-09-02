No te pierdas a Rata Blanca, la leyenda del rock argentino en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Luego de un año, vuelve la banda de rock argentina Rata Blanca para presentarse el sábado 11 de en las instalaciones del CREA. Éxitos como “La leyenda del hada y el mago”, “Mujer amante” y “Aún estás en mis sueños” se apuntan en el setlist de la agrupación para su próximo concierto en el recinto. Aún es posible conseguir boletos a menos de mil pesos.

Actualmente, celebrando el 35 aniversario de su disco ‘Magos, espadas y rosas’, Rata Blanca realizará un tour en México que incluye a Tijuana, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Irapuato, León, Guadalajara Ciudad de México y Morelia.

Los boletos se pueden adquirir tanto en la página oficial AREMA como en la tienda Zona Rock. De igual manera, se estarán vendiendo en la taquilla de CREA.

De acuerdo con la página de AREMA, los precios se desglosan de la siguiente manera:

Balcón VIP: $1,400

General Preventa 1: $800

General Preventa 2: $900

General Preventa 3: $1,000

GENERAL: $1,000

Costos + cargos por servicio

Considerado uno de los mejores álbumes de heavy metal en español, ‘Magos, espadas y rosas’ tiene gran parte de las canciones que definen a Rata Blanca. Además, recientemente, la banda de heavy metal Tritton anunció que será telonera de los argentinos. Así que es una oportunidad que no debe desaprovecharse.