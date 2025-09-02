Aldama recibe certificado como ‘Comunidad Responsable con sus Mascotas’

Irapuato, Guanajuato.- Vecinas y vecinos de la comunidad de Aldama se comprometieron con el cuidado de los animales de compañía y recibieron su certificado como “Comunidad Responsable con sus Mascotas”.

La presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, subrayó la importancia de generar conciencia en la población sobre el buen trato a los animales, no solo por su bienestar, también para prevenir problemáticas de salud pública.

“Durante dos meses y medio, la Dirección de Salud del Municipio realizó una labor muy valiosa para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado de las mascotas. Este esfuerzo vale muchísimo la pena”, destacó.

El director de Salud Municipal, Eduardo Tovar Guerrero, informó que durante la campaña se llevaron a cabo 84 esterilizaciones, 265 consultas, 144 desparasitaciones, 114 vacunaciones, además de acciones de concientización en la primaria y secundaria de la localidad.

“Es importante que nuestras mascotas se mantengan sanas. No podemos abrazar a un gatito o a un perrito que no esté vacunado, porque puede causarnos enfermedades. Además, contamos con promotoras del bienestar animal que darán seguimiento a estas acciones”, puntualizó.

Como parte de las actividades, se entregaron 208 distintivos a hogares responsables con sus mascotas y el artista José Manuel Rodríguez Jiménez realizó un mural alusivo al cuidado animal en la secundaria Dr. Miguel García Rodríguez.