“No hubo apoyos económicos de nada, solo se nos obligó a cerrar”: Comerciante de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- La señora Silvia tiene 24 años vendiendo elotes y cacahuates cocidos en la zona centro de Abasolo y los últimos casi 3 meses tuvo que parar sus ventas.

“La verdad fue muy difícil pues no hubo apoyos económicos, no hubo nada, nada más que ahora si pues se nos obligó a cerrar y ya no se nos permitió vender más” externó

De ese negocio dependen 4 personas las cuales en estos momentos han sido días de incertidumbre por las bajas ventas que alcanzan al día.

“El no poder trabajar nuestros horarios ni poder trabajar diario hace aún más complicada la situación” contó

Con la reapertura de negocios en la zona centro de Abasolo los comerciantes salen a vender un día sí y otro día no, alternados, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

“mi venta era siempre en la noche, yo llegaba aquí antes entre 2 y 3 de la tarde y me retiraba hasta las 9 de la noche y ahora me tengo que retirar a las 5 de tarde” dijo.

Por último la abasolense comentó que sabe que las ventas están bajas pues la gente tiene sus necesidades y con el paro laboral que han sufrido muchos el poco dinero que ganan lo utilizan para lo esencial.