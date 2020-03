«No hay pasajes» taxistas afectados por tema de coronavirus 

Irapuato, Guanajuato.- En espera de un pasaje así es como estos últimos días han comenzado a sufrir los estragos de esta pandemia del Covid- 19, taxistas del transporte público que a diario salen a las calles a trabajar con la única esperanza de generar un ingreso para llevar a sus casas.

Tal es el caso de los taxistas que se encuentran en la base 5 de mayo que se encuentran ubicados en la zona centro, quienes todos los días salen en busca de poder juntar la cuenta y obtener un pago para sobrevivir.

Ulises Méndez, Miguel Aguirre y Sergio Vázquez, choferes de carros de sitio de la línea verde, quienes cuentan con 15, 38, 20 años como taxistas, respectivamente, argumentaron que desde hace dos semana y media han comenzado a sentir esta situación económica.

“Con esta situación que se está viviendo con esto del coronavirus no hay pasajes, las calles están solas, hemos tenido una baja más del 70% , no alcanzamos a sacar la cuenta para el dueño del taxi y andamos todo el día dando vueltas y vueltas y gastamos más en gasolina, de que nos sirve que el combustible haya bajado si no hay pasajes y tampoco podemos bajar las tarifas” comentó el señor Ulises Méndez.

Los estragos de esta contingencia comienza afectar a este rubro de taxistas que desde temprano salen a las calles para buscar el sustento para sus familias y quienes han argumentado no pueden quedarse en casa de brazos cruzados.

Por su parte el taxista Sergio Vázquez dijo “No hay pasaje… tenemos que buscar otra alternativa es decir movernos de la base y dar vueltas por toda la ciudad para ver sí encontramos quien quiera taxi, pero la respuesta ha sido muy poca” refirió el chofer.

Los ruleteros como comúnmente se les conoce, dijeron que salen a las calles con la esperanza del mañana.

“En toda mi vida que tengo como taxista de hace 38 años, jamás se había visto una situación de esta manera, siempre me alcanzaba el dinero…de esto les di una carrera a mis hijos, hoy en día ya no alcanza y menos ahora con esta situación económica que comenzamos a vivir en todo el país y en el estado de Guanajuato” dijo el señor Miguel Aguirre.

Sin embargo dijeron continuar sobreviviendo esta situación quienes esperan que esta situación termine rápido.